Haberler

Bağımsız Milletvekili Dalgın, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasını eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yurt dışından gelen 30 avroya kadar eşya ithalatında gümrük muafiyetinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Dalgın, bu kararın vatandaşların hürriyetini kısıtlayacağını ve KOBİ'leri olumsuz etkileyeceğini savundu.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından ???????gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına tepki gösterdi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin kararı değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan söz konusu kararla vatandaşların hürriyetinin kısıtlandığını, hesaplı ve kaliteli yaşamın önüne set çekildiğini iddia eden Dalgın, girişimcilerin ve KOBİ'lerin olumsuz yönde etkileneceğini savundu.

Bakanlığın ve bazı kuruluş ya da kişilerin meseleyi farklı yansıttıklarını öne süren Dalgın, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Şimşek ekonominin doktoru olarak göreve geldiğinde zaten bu iş 150 avrolar mertebesindeydi. Ben kendisine tıbbın ilk kuralını hatırlatayım, önce zarar verme. İki sene önceye dönelim ve bu miktarı önce 150 avroya bir getirin. Giderek vatandaşın seçeneklerini daraltarak, hayatını pahalılaştırarak, yerel lobiler için çalışarak bu işi daha da kötü hale getiriyorsunuz. Avrupa Birliği 150 avroya kadar hiç vergi almıyordu."

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar