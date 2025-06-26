Burak Dalgın'dan Enerji ve Maden Düzenlemelerine Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirerek, bazı maddelerin çıkarılmasını talep etti. Dalgın, ÇED sürecinde verilen 'süper izinler'in keyfiliğe yol açabileceğini vurguladı.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin bazı hükümlerinin çıkarılmasını istedi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Düzenlemede koordinat bölgeleri ve 2 termik santralin bölgelerinin yer aldığını söyleyen Dalgın, çevresel etki değerlendirmesinde (ÇED) "süper izinler" verildiğini ileri sürdü. Dalgın, "Bu kadar geniş bir yetki alanı, bu kadar geniş bir takdir sahası ister istemez keyfiliğe yol açar." sözlerini sarf etti.

Bazı maddelerin tekliften çıkarılmasını isteyen Dalgın, "Zaten torba yasa Meclis'e gelemedi. Geldi, geri gitti, Genel Kurul'a inemedi. Genel Kurul'a indiğinde bu maddeleri umarım çıkarılmış olarak görürüz." ifadesini kullandı.

Dalgın, İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda ele alındığını ve 4 maddesi kabul edildikten sonra görüşmelerinin ertelendiğini anımsatarak, "Şimdi değişiklik yapmayacaksanız niye kanunu geri çektiniz? O zaman geri çektiyseniz niye şimdi geri getiriyorsunuz? Bu konuda da bir açıklama duymadım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan'ı İstanbul'a getirdi
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz

Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.