Burak Dalgın'dan Enerji ve Maden Düzenlemelerine Eleştiri

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin bazı hükümlerinin çıkarılmasını istedi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Düzenlemede koordinat bölgeleri ve 2 termik santralin bölgelerinin yer aldığını söyleyen Dalgın, çevresel etki değerlendirmesinde (ÇED) "süper izinler" verildiğini ileri sürdü. Dalgın, "Bu kadar geniş bir yetki alanı, bu kadar geniş bir takdir sahası ister istemez keyfiliğe yol açar." sözlerini sarf etti.

Bazı maddelerin tekliften çıkarılmasını isteyen Dalgın, "Zaten torba yasa Meclis'e gelemedi. Geldi, geri gitti, Genel Kurul'a inemedi. Genel Kurul'a indiğinde bu maddeleri umarım çıkarılmış olarak görürüz." ifadesini kullandı.

Dalgın, İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda ele alındığını ve 4 maddesi kabul edildikten sonra görüşmelerinin ertelendiğini anımsatarak, "Şimdi değişiklik yapmayacaksanız niye kanunu geri çektiniz? O zaman geri çektiyseniz niye şimdi geri getiriyorsunuz? Bu konuda da bir açıklama duymadım." diye konuştu.