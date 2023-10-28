Bulut'tan "Yeni yüzyılda geniş vatan" vurgusu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılda geniş vatan" vurgusu yaptı.

Bulut yaptığı açıklamada, yeni yüzyılda geniş vatan ifadesi kullanarak, "Cumhuriyeti kuran iradenin, 100 yıl önce büyük Türk milletine emanet ettiği devletimizin kuruluşunun yıldönümü tebrik ederim. Yeni bir yüzyıla başlayacağımız bu günlerde biliyor ve inanıyoruz ki dün atalarımızdan özgür ve müstakil olarak teslim aldığımız bu ülkeyi gelecek nesillerimize daha özgür daha müstakil yaparak her alanda 'Yeni yüzyıl geniş vatan' anlayışını inşaa etmemiz gerekmektedir" dedi.

"Daha ileri noktalara ancak Cumhuriyetle varabiliriz"

Bulut açıklamasında, gelinin noktadan daha ileri noktalara ancak cumhuriyet ile varılabileceğinin altını çizerek, "Cumhuriyetimiz mana ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle ve büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinden almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bugünlere kolay gelmemiştir. Atalarımızın bizlere emanet ettikleri bu mukaddes topraklar uğruna, yüz binlerce şehit ve gazi verdiğimizi unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin en önemli özelliği, herkes tarafından benimsenmiş, kavranmış ve herkes tarafından kucaklanmış olmasıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar varlığının en önemli güvencesidir. Türk Milleti, bugün geldiğimiz noktadan daha ileri ufuklara ancak Cumhuriyet ile varabileceğinin bilincindedir." dedi.

"Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkalım"

Bulut, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade edip şunları ekledi, " Bu anlamlı günde, hep beraber el ele kenetlenelim. Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize, Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkalım. İstediğimiz; barıştır, birlik ve beraberliktir, bölünmez bütünlüğümüzün muhafazasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, O'nun kahraman silah arkadaşlarına, milleti ve vatanı için canlarını seve-seve feda eden şehitlerimize, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyor, rahmetle anıyorum" - SİVAS