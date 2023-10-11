Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderen 12 kişiyi gözaltına aldı

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) Ukrayna'daki Rus askerlerine askeri malzeme gönderdiği iddiasıyla 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, çeşitli adreslerde gözaltına alınanların 3'ü Rusya, biri Arnavutluk, biri Belarus ve diğerlerinin de Bulgaristan vatandaşı olduğu aktarıldı.

DANS Genel Müdürü Plamen Tonçev, yaptığı açıklamada, Filibe şehrinde paravan şirket kuran kişilerin dürbün, balistik ölçüm aletleri, havacılık telsizleri gibi çeşitli malzemeleri toplayıp, yeniden paketleyerek kargo ile Rusya'ya yolladıklarını bildirdi.

Yaklaşık 2 milyon avro değerindeki malzemenin Ukrayna'da savaşan "Rosgvardiya" olarak bilinen 26. Özel Harekat Timi ve "Wagner" birlikleri tarafından alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana gözaltına alınanların başkent Sofya'nın yanı sıra Filibe, Varna ve Veliko Tırnovo şehirlerinde de faaliyet gösterdikleri aktarıldı.

Bulgaristan, Ukrayna'ya destek vererek silah yardımında bulunuyor fakat Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve muhalefetin bir kısmı yardıma karşı çıkıyor.

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