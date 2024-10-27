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Bulgaristan Seçimleri İçin İzmir'de Oy Kullanma İşlemleri Devam Ediyor

Bulgaristan Seçimleri İçin İzmir'de Oy Kullanma İşlemleri Devam Ediyor
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İzmir'de Bulgaristan vatandaşları, 6 ilçede kurulan 18 sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Son 3 yılda seçime 7. kez gidilmesi, siyasete olan güvenin azalmasına neden oluyor.

Bulgaristan erken genel seçimi için İzmir'de kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

İzmir'de ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlar, 6 ilçede kurulan 18 sandıkta oylarını kullanıyor.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri de okulların girişlerine kurdukları stantlarda seçmenlere yardımcı oluyor.

Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar sürecek.

Son 3 yılda 7'nci kez sandığa gittiler

Gaziemir ilçesindeki Remzi Doğan İlkokulu'nda görev yapan Dernek Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine, son 3 yılda 7'nci kez seçime gittiklerini, bunun Bulgaristan'da siyasete olan güveni azalttığını, oy kullanan seçmen sayısının da düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.

Çoğunluğu çifte vatandaş olan Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı Hayrettin Hamzaoğlu da Bulgaristan vatandaşlarının, haklarının iyileştirilmesi için oy kullanmalarının önemli olduğunu belirterek, seçmenlerin, 7'nci kez sandığa gittikleri için rahatsızlık duyulduklarını belirtti.

Seçmenlerden Kadriye Mutlu ise Bulgaristan'da hükümetin oluşmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'de buna alışık değiliz. 3 yılda 7 seçim, hem maddi hem de manevi büyük problem." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika

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