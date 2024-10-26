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Bulgaristan Seçimleri İçin Giden Çifte Vatandaşlar Sınırda Bekletiliyor

Bulgaristan Seçimleri İçin Giden Çifte Vatandaşlar Sınırda Bekletiliyor
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Bulgaristan Parlamento seçimleri için Türkiye'den oy kullanmaya giden çifte vatandaşlar, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Bulgar polisi tarafından yaklaşık 5 saat bekletiliyor. Soydaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bulgaristan Parlamento (Miletvekili) seçimleri için Türkiye'den 7 otobüsle oy kullanmaya giden çifte vatandaşlar Bulgar polisi tarafından yaklaşık 5 saatten fazladır sınırda bekletilerek zulüm ediliyor.

27 Ekim Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek olan Bulgaristan Parlamento (Milletvekili) seçimleri öncesinden oy kullanmak için giden vatandaşlar Bulgar polisinin adeta zulmüne uğruyor.

Türkiye'den Bulgaristan'a oy kullanmak için giden çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yer alan kontrol noktasında yaklaşık 5 saattir bekletiliyor. Bulgar polisinin başkent Sofya'dan talimat beklediği iddia edildi.

Bulgar polisi tarafından saatlerce bekletilen soydaşlar, yetkililerin bu konuda derhal çözüm bulmasını istiyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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