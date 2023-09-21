Bulgaristan, Rus Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisini sınır dışı etti

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Vassian Zmeev ve birlikte görev yaptığı Belarus uyruklu iki kişiyi sınır dışı ettiğini bildirdi. DANS'tan yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Bulgaristan'daki ulusal güvenlik ve menfaatlerine karşı faaliyet yürüttükleri ileri sürüldü.

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Vassian Zmeev ve birlikte görev yaptığı Belarus uyruklu iki kişiyi sınır dışı ettiğini bildirdi.

DANS'tan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Rusya vatandaşı Zmeev, Belarus vatandaşı E.P. ile V.B'nin sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Bulgaristan'daki ulusal güvenlik ve menfaatlerine karşı faaliyet yürüttükleri ileri sürüldü.

Bu kişilerin ikamet izninin iptal edildiği ve 5 yıllığına ülkeye girişlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu kişilerin, Rusya Federasyonu'nun Bulgaristan Cumhuriyeti'ndeki sosyo-politik süreçleri Rus jeopolitik çıkarları lehine kasıtlı olarak etkilemeye yönelik hibrid stratejisinin çeşitli unsurlarının uygulanmasına ilişkin eylemleri hakkında veriler elde edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, 3 din adamının sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

Mitrofanova, üç din adamının, kaçakçıların nakledildiği bir araca bindirilerek sınır dışı edildiğini belirterek, "Böyle bir uygulamanın emsali olmamıştır. Kilise devletten ayrıdır. Din adamları nasıl ulusal güvenliğini tehdit edebilir? Anlamak mümkün değil. Bunlar resmen yüzümüze tükürdüler." ifadelerini kullandı.

Zmeev, 5 yıldır başkent Sofya'da Rus Ortodoks Kilisesi'nin temsilciliğini yürütüyordu. Geçen yıl Rusya Partiği Kiril, Zmeev'in sorumluluk alanına Kuzey Makedonya'yı da eklemişti.

Kuzey Makedonya ise geçen hafta Zmeev ve Üsküp'te Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 Rus diplomatı, "istenmeyen kişi" ilan etmişti.