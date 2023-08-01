Bulgaristan Ordusunda Yüzde 20 Personel Eksiği

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, orduda yaklaşık yüzde 20 personel eksiği olduğunu belirtti. Personel eksikliğinin yüzde 20'yi bulduğunu söyleyen Tagarev, bu durumun personel kapasitesinin artırılmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, orduda yaklaşık yüzde 20 personel eksiği olduğunu belirtti.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, askeri diploma töreninin ardından konuşan Tagarev, Bulgaristan ordusundaki personel açığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Personel eksikliğinin yüzde 20'yi bulduğunu söyleyen Tagarev, bu oran göz önünde alındığında personel kapasitesinin artırılmasının "zor" olduğunu ifade etti.

Bakan Tagarev, "Bu sene ordu personelinin maaşlarında artışa gittik. Umuyorum ki bu önlem orduya olan ilgiyi artıracaktır. Ancak bu yeterli olmayacak. Soruna daha kapsamlı bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.