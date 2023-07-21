Bulgaristan Eller Belediye Başkanı Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Bulgaristan Eller Belediye Başkanı Adnan Yıldız ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, 1 milyon avro bütçeli IPA projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Tabakoğlu, Bulgaristan'daki soydaşlara destek vermeye hazır olduklarını belirtirken, Yıldız ise projeyi Trakya Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiklerini aktardı. Yıldız, projenin Eller ilçesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Tabakoğlu'na teşekkür etti.