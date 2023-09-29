Bulgaristan'da Yerel Seçimler İçin Kampanya Süreci Başladı

Bulgaristan'da 29 Ekim'de yapılacak yerel seçimler için 27 Ekim'e kadar devam edecek kampanya süreci başladı. Merkez Seçim Komisyonu tarafından 67 siyasi parti ve koalisyonun pusuladaki sıralamaları kurayla belirlendi. 7 partinin başvurusu reddedildi ve ek koalisyon kuracak partilerin sıra numaraları 67'den büyük olacak. Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu HÖH partisi oy pusulasında 57. sırada yer alacak.

Bulgaristan'da 29 Ekim'de yapılacak yerel seçimler için 27 Ekim'e kadar devam edecek kampanya süreci başladı.

Merkez Seçim Komisyonunda (ZİK) 67 siyasi parti ve koalisyonun pusuladaki sıralamaları kurayla belirlendi. Komisyon, seçime katılım için gerekli 2 bin 500 destekçi imzasına ulaşamayan 7 partinin başvurusunu reddetti.

ZİK, sonradan yerel düzeyde ek koalisyon kuracak siyasi partilerin pusuladaki sıra numaralarının 67'den büyük olacağını duyurdu.

Bulgaristan hükümeti, yerel seçimler için 75 milyon avro bütçe ayırdı.

Yaklaşık 6,6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 2019'da yapılan yerel seçimlerin ikinci turuna katılım oranı yüzde 42,1 olmuştu.

Parlamento, yerel seçim dolayısıyla 2 Kasım'a kadar tatile girdi.

Türk ve Müslümanların oyları

Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oy pusulasında 57. sırada yer alacak.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, 20 yıldır sürdürdüğü görev için adaylık başvurusu yapmadı ve HÖH, onun yerine Erol Mümün'ü aday gösterdi.