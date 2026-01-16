Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri 3'üncü kez başarısızlıkla sonuçlandı

Bulgaristan'da mevcut parlamento dahilinde yeni bir hükümet kurma yönündeki 3'üncü ve son girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev yaptığı açıklamada, "Erken seçime gidiyoruz" dedi.

Bulgaristan'da geniş çaplı protesto gösterileri sonucu hükümetin Aralık ayında istifa etmesinin ardından mevcut parlamentoda yeni bir hükümet kurulmasına yönelik girişimlerden sonuç alınamadı. Parlamentodaki en büyük siyasi gruplar, Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından verilen hükümeti kurma görevini reddetti. Radev, mevcut parlamento dahilinde yeni bir hükümet kurulmasına yönelik 3'üncü ve son girişimin de başarısız olmasının ardından yaptığı açıklamada,

"Erken seçime gidiyoruz" dedi.

Son olarak Hak ve Özgürlükler İttifakı görevi reddetti

Radev, bugün Hak ve Özgürlükler İttifakı'na (APS) hükümeti kurma fırsatı sunmuş, ancak parti, ülkedeki siyasi durumun elverişsizliğini gerekçe göstererek bu teklifi reddetmişti. Hayri Sadıkov, Taner Ali, Ahmed Vrançev, Sevim Ali ve Pavlin Naydenov'dan oluşan parti heyeti, görevi aldıktan sonra tekrar Cumhurbaşkanı Radev'e iade etmişti. Hükümeti kurma görevini Radev'e iade eden APS Parlamento Grubu Başkanı Sadıkov, "Parlamento grubumuz, beni adil, özgür, şeffaf ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilebilmesi adına bu görevi iade etmek üzere yetkilendirdi" ifadelerini kullanmıştı.

2021'den bu yana 8'inci kez seçime gidilecek

Radev, daha önce hükümeti kurma görevini pazartesi günü parlamentodaki en güçlü siyasi grup olan GERB-SDS ittifakına, Çarşamba günü ise parlamentonun ikinci büyük siyasi grubu Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakına vermiş, ancak her iki ittifak da görevi Radev'e iade etmişti. Bugün APS'nin de görevi iade etmesiyle birlikte Bulgaristan'ın siyasi krize sürüklendiği 2021 ilkbaharından bu yana 8'inci kez erken seçime gitmesinin önü açılmış oldu. Mevcut durumda Bulgaristan Anayasası çerçevesinde yeniden yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulması gerekecek. Geçici hükümeti kuracak isim, Cumhurbaşkanı Radev tarafından belirlenecek. Radev, önümüzdeki süreçte ayrıca erken seçim için de tarih belirleyecek.

Hiçbir partinin parlamentoda tek başına hükümeti oluşturabilecek düzeyde oy alamaması ve siyasi kutuplaşmalar nedeniyle 2021 yılından beri krizlerin pençesinden kurtulamayan Bulgaristan'da 2021'de 3 defa, 2022 ve 2023 yıllarında 1'er defa, 2024 yılında ise 2 defa genel seçimler için sandığa gidilmişti.

Son kriz

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl 16 Ocak'ta parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlayan Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki azınlık hükümeti, bazı vergileri artıracak yeni bütçe ve yolsuzluklar nedeniyle haftalarca süren sokak gösterilerinin ardından Aralık ayında istifa etmişti. Hükümetin istifası, Bulgaristan'ın yılbaşı itibarıyla Euro bölgesine dahil olmasından hemen önce gerçekleşmişti. - SOFYA