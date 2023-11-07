Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, genel başkanı Mustafa Karadayı'nın istifasını kabul etti ve genel başkanlık görevini Onursal Başkan Ahmet Doğan üstlenecek.

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu HÖH partisi genel başkanını değiştirdi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı görevinden ayrıldı.

Partinin Merkez İdari Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Karadayı'nın bugün sunduğu istifasının kabul edildiği, gelecek kurultaya kadar genel başkanlık görevinin Onursal Başkan Ahmet Doğan tarafından yürütüleceği bildirildi.

Karadayı'nın istifa gerekçeleri konusunda açıklama yapılmadı.

HÖH'ün Parlamento Grubu Eş Başkanı Delyan Peevski, basına yaptığı açıklamada, Karadayı'nın görev süresinin 12 Aralık'ta sona ermesi gerektiğini belirtti. Peevski, yeni kurultay tarihinin 17 Kasım'da belirleneceğini kaydetti.

Karadayı, 2016 yılından bu yana HÖH'ün genel başkanlığını yapıyordu.

Parlamentoda muhalefet konumundaki HÖH partisi, iktidardaki NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı iktidar koalisyonuna sıklıkla destek veriyor. Karadayı, mart ayından sonra hükümette beklenen kadro değişikliğinin ardından HÖH'ün kabineye bakanlarla katılarak iktidar ortağı olmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.

HÖH partisi, Bulgaristan'da komünist rejimin 1989'da yıkılmasından sonra Ahmet Doğan tarafından 1990'da kurulmuştu. Parti, ülkenin 33 yıllık demokratik döneminde siyasette kilit rol oynuyor. ???????