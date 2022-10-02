Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk...
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Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi.
Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi. - SOFYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika