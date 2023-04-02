Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre Batı yanlısı koalisyon seçimi önde götürüyor

Bulgaristan'da düzenlenen erken seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Değişime Devam Ediyoruz ve Demokratik Bulgaristan partilerinden oluşan Batı yanlısı koalisyon oyların yüzde 25'den fazlasının alarak seçimi önde götürüyor.

Bulgaristan'da düzenlenen erken seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Değişime Devam Ediyoruz ve Demokratik Bulgaristan partilerinden oluşan Batı yanlısı koalisyon oyların yüzde 25'den fazlasının alarak seçimi önde götürüyor.

Bulgaristan'da son 2 yılda 5'inci kez düzenlenen erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'da sona ermesinin ardından oy sayım işlemi başladı. Oy sayım işleminin başlaması ile yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Değişime Devam Ediyoruz ve Demokratik Bulgaristan partilerinden oluşan Batı yanlısı koalisyon oyların yüzde 25'den fazlasının alarak seçimi önde götürüyor.

GALLUP International tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, Değişime Devam Ediyoruz ve Demokratik Bulgaristan'ın oluşturduğu ittifak oyların yüzde 25,3'ünü, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi ve Demokratik Güçler Birliği ittifakı oyların yüzde 24,08'ini, Vazrajdane oyların yüzde 14,02'sini, Hak ve Özgürlükler Hareketi oyların yüzde 13'ünü, Bulgaristan Sosyalist Partisi oyların yüzde 10'unu, Böyle Bir Halk Var oyların yüzde 4'ünü, Balgarski Vazhod oyların yüzde 2,8'si ve Levitsata ise oyların yüzde 2,2'sini aldı.

TREND tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre ise, Değişime Devam Ediyoruz ve Demokratik Bulgaristan'ın oluşturduğu ittifakın oyların yüzde 26,9'unu, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi ve Demokratik Güçler Birliği ittifakının ise oyların yüzde 26,7'sini alması bekleniyor. Market Links ise, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi ve Demokratik Güçler Birliği ittifakının oyların 25,5'ini alacağını açıkladı.

Seçime katılım oranı ise yüzde 37,04 olurken, seçmenlerin yüzde 3,8'i "Hiç kimseyi desteklemiyorum" seçeneğini işaretlediği tahmin ediliyor. Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine meclise 5 partinin girmesi ve koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor. Bulgaristan'da 49, Halk Meclisi'nin 240 milletvekilini belirleyecek seçimde 15 parti ile 7 koalisyondan 4 bin 566 aday yarışıyor.

Türkiye'de 162 sandık kuruldu

Bulgaristan'daki genel seçimler için 61 ülkede 737 seçim sandığı açıldı. Türkiye'de ise 24 ilde 162 sandık kuruldu. Böylece çifte vatandaşlar oy kullanıyor. Türkiye'de 350 bin Bulgaristan vatandaşının oy kullanma hakkı var.

Bulgaristan'daki siyasi kriz

Bulgaristan'da 22 Haziran 2022'de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, geçtiğimiz sene 2 Ekim'de sandığa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev'in daha sonra görevi verdiği Değişime Devam Ediyoruz İttifakı da hükümeti kuramazken, son olarak Bulgaristan Sosyalist Partisi de verilen görevi gerçekleştirememişti. Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3'ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca yeniden seçime gidilmesine karar vermişti.

Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021'de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. - SOFYA