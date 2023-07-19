Bulgaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı'na İlişkin Protesto

Bulgaristan'da bir grup, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya yanlısı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i protesto etti. Sosyal medya üzerinden organize olan protestocular, Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplandı. Rusya ve Radev karşıtı sloganlar atan, savaşın sorumlusunun Rusya olduğunu savunan protestocular, Radev'in istifasını istedi. Cumhurbaşkanı Radev'in tepki çeken açıklamaları hakkında bilgi verildi.

Bulgaristan'da bir grup, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya yanlısı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i protesto etti.

Sosyal medya üzerinden organize olan protestocular, Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplandı.

Rusya ve Radev karşıtı sloganlar atan, savaşın sorumlusunun Rusya olduğunu savunan protestocular, Radev'in istifasını istedi.

Radev'in tepki çeken açıklamaları

Cumhurbaşkanı Radev, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Bu savaşı sürdürmekte ısrar eden Ukrayna'dır. Savaşın faturasını ise tüm Avrupa ödüyor." ifadesini kullanmış ve Ukrayna'ya silah yollamanın sadece savaşın uzamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Başbakan Nikolay Denkov, eski başbakanlardan Boyko Borisov, AB ile NATO yanlısı siyasetçiler, Radev'e tepki göstermişti.

Ukrayna'nın Sofya Büyükelçiliği de 15 Temmuz'da yayınladığı açıklamayla Radev'i kınayarak, ülkenin kendi topraklarını savunduğunu ifade etmişti.