Bulgaristan'da hükümet krizi devam ediyor

Bulgaristan'da hükümet krizi devam ederken, Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) verdi. BSP'nin de hükümeti kuramaması halinde ülkede erken seçime gidilecek.

Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi devam ediyor. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilirken, şu ana kadar hiçbir parti hükümeti kuramadı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) verdi.

Bulgaristan'ın 240 sandalyeli parlamentosunda 26 milletvekiliyle meclisteki dördüncü siyasi güç olan BSP adına hükümeti kurma görevini Parlamento Grubu Başkanı Georgi Svilenski aldı. Svilenski, Cumhurbaşkanı Radev'den görevi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışacak yeni kabine oluşturmak için çaba harcayacaklarını belirtti.

BSP'nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturulamaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim tarihi belirleyecek ve seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici seçim hükümeti kuracak. Siyasi gözlemciler, BSP'nin de yeni bir kabine oluşturmasının zor olduğunu kaydederek, yeni bir hükümet meydana gelse bile ayakta kalmasının imkansız olduğunu vurguluyor.

Radev, daha önce sırasıyla hükümeti kurma görevini Değişime Devam Partisi'ne (PP), eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi'ne vermişti.

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı. - SOFYA

İhlas Haber Ajansı / Politika