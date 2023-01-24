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Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Nisan'da yapılacak

Politika Haberleri

Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Nisan'da yapılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 48. parlamentonun hükümet kuramaması nedeniyle erken genel seçimin 2 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 48. parlamentonun hükümet kuramaması nedeniyle erken genel seçimin 2 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Radev, yayımladığı kararnameyle 3 Şubat'tan itibaren parlamentoyu feshedeceğini bildirdi.

Bulgaristan'da 2 Ekim 2022'de yapılan son erken genel seçimin ardından oluşturulan parlamentoda 7 siyasi parti yer almıştı. Bu partilerin 3'ü güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti kuramamıştı.

Bulgaristan, son 2 yılda 5'inci kez erken genel seçime gidecek.

Kaynak: AA / Politika

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