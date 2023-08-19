Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, 22 Ağustos'ta Türkiye'yi resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.

BULGARİSTAN Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, 22 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, 22 Ağustos 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Bulgar mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde Bulgaristan'la ikili ilişkilerimiz tüm veçheleriyle ele alınacak, ayrıca Türkiye-AB ilişkileriyle, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.