Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

Eski Başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ölümünün 17.yıl dönümünde Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Törene, eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Melda Bayer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer katıldı.

DSP'nin anma törenine katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal şöyle konuştu:

"Bizler her defasında bıkmadan usanmadan tekrar ettiğimiz gibi Atatürk'ün izinde, senin öğretilerinle yolunuzda yürümeye devam ediyoruz. DSP'yi kurduğun 38 yıl önceki öngörülerin bugün aynı gerçekliğini koruyor. Küresel emperyalizmin vahşi saldırıları bugün olanca hızıyla sürüyor, bölgemizde yaşayan mazlum halklar yeni bir coğrafya sevdasından vazgeçmeyen Amerika'nın ve Avrupa'nın insanlıktan uzak saldırıları altında, çocuklar, kadınlar, savunmasız masumlar hunharca katledilmeye devam ediyor. Yanı başımızda oluşturulmak istenen terör devletinin bugün adı tam anlamıyla ortaya çıkmış İsrail maşasıyla Gazze'de taş taş üzerinde bırakılmamıştır.

Tüm bu gelişmelerin yanında bütün yurtta Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını milletçe büyük bir coşkuyla kutladık, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım attık. Gazze'de sürdürülen soykırım girişimleri ve insanlık dışı saldırıların yarattığı acılar olması gereken coşkumuzu törpülese de aynı zamanda Atatürk'ün bizlere gösterdiği tam bağımsız Türkiye idealine olan inancımızı ve kararlılığımızı o derecede bilemiştir.

Geçen yıl burada sana söz verdiğimiz gibi DSP'yi yeniden Meclis'e taşıdık ve milletin Meclisi'nde demokratik solcuların temsilini gerçekleştirdik. Senin de her fırsatta belirttiğin gibi yaşadığımız toplumsal badirelerden çıkışın en gerçekçi yolu demokratik solun iktidarından geçecektir. DSP senden sonra ilk kez genel başkan düzeyinde Meclis'te temsil edildi ve iktidar ittifakında yer aldı. Sana sözümüz olsun ki, DSP'yi 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile birlikte Meclis'in belirleyici partisi konumuna taşımakta kararlıyız. İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü kumpasa, her türlü ihanete ve her türlü engellemelere karşı inançlı demokratik solcular senin yolunda ve öğretilerinin ışığında çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerdir. Ruhunuz şad olsun, mekanınız cennet olsun."

Ecevitçi Arayış Platformu'nun düzenlediği anma törenine katılan Bayer ise, "Belki vücudun toprak oldu ama Ecevit felsefesi burada bir avuç görünsek de Türkiye'nin her yerinde, yurdun her bir bucağında devam ediyor. Normal yaşamlarında devam ediyor. 'Dürüstlükle hareket edeceksin, yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, vatanını seveceksin, gerekirse vatan uğruna ölmeyi bileceksin ama bir yandan da barış içinde herkesle kardeşçe yaşamayı özümseyeceksin' diyen seni unutmak mümkün mü? Bugün aynı duygularla seninle ilk karşılaştığım zamanki duygularla yine senin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Anlatacak çok şey var ama bir efsane gibi biz çocuklarımıza, çocuklarımız çocuklarına anlatacak bunları. Ben eminim ki, Türkiye bir gün gerçek anlamda huzura ve güzelliğe kavuşacak senin felsefenle" dedi.