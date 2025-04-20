Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına ve diploma iptaline ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

DİPLOMA İPTALİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Arınç, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin "Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar" diye konuştu.

"BEN 28 ŞUBAT'TA TUTUKSUZ YARGILANDIM"

Katıldığı tv100 canlı yayınında tutuklama kararı için de değerlendirmede bulunan Bülent Arınç "Ben 28 Şubat'ta tutuksuz yargılandım, Erdoğan tutuksuz yargılandı, Erbakan tutuksuz yargılandı. Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı" ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajını dile getiren Arınç şunları söyledi; "En son Meclis'teki odasında bir görüşme yapmıştık. Bazen siyasetten, bazen kendisinin sinemaya da ilgisi vardı, filmler üzerinden görüşmeler yapardık. Çok renkli bir insandı, renkli oluşunu samimiyet ile bağdaştırmış birisidir. Devletini milletini çok seven, barış ve huzur ortamını isteyen bir insandı. 2013 Nevruzunu hatırlıyorum. Önceki dönemde de Öcalan'ın mesajını halka ulaştıran birisiydi. Pek az kula nasip olacak bir sevgiyi üzerinde toplamış buna seviniyorum. Biz de kendisine dua ediyoruz, milyonlar dua ediyor."

ÖZEL'İN "CUNTA" ÇIKIŞINA TEPKİ

Arınç, Özel'in 'cunta' sözlerini doğru bulmadığını ifade ederek şöyle konuştu; "Kullanılan sözler çok yanlış. Cumhurbaşkanını ve AK Parti'yi hedef almamalı. Bunların karşılığı yok. Ben ondan çok da eski bir siyasetçiyim. Biz zamanında çok gördük, çok çektik. Biz cuntaların bizi sınamaları ile çok uğraştık, biz cuntanın mağduruyuz. Ve hepsinden başarı ile çıktık. Sivil idareye karşı, 22 seneden beri iktidarını sürdüren bir kadroya bu ifadeyi kullanmak adeta iftira niteliğinde bir suçlamadır. Zemini olmayan bir konuşmanın ancak kendilerine zararı olur. Farklı gündemlerle oluşan durumlarda infial sebebiyle bu ifadeleri kullanmamalı."