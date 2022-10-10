Bülent Arınç'ın acı günü

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Kutlay Arınç'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladı.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Dr. Kutlay Arınç'ın (82) Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. 2016 yılında da en büyük ağabeyi Yıldıray Arınç'ı kaybeden Bülent Arınç'ın cenaze namazı öncesi oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ve Kutlay Arınç'ın oğlu İbrahim Arınç ile birlikte taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü. Cenaze namazına eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, siyasi partilerin temsilcileri, dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İçimizde en akıllımız, en başarılımız oydu"

Cenazeye katılanlara ve ev sahipliğinden dolayı Manisalılara teşekkür eden Bülent Arınç, "6 yıl evvel en büyük ağabeyimiz vefat etmiş, cenazemiz buradan kalkmıştı. 6 yıl sonra da bugün ikinci ağabeyimiz rahmetli oldu. Biz iki kişi kaldık. Allah sizlere de, bizlere de hayırlı ömürler versin. Kutlay ağabeyim Manisa'da çok yaşamadı. Biz 4 kardeşin, o iki numarasıdır. İçimizde en akıllısı, en başarılısı oydu. Liseyi bitirince yurt dışı bursları kazandı ve Sümerbank adına İngiltere'ye gitti, tekstil yüksek mühendisi oldu. O Tekstil Yüksek mühendisi olurken, babam burada rahmetli oldu. Babamın cenazesinden 6 ay sonra Türkiye'ye geldiğinde haberi oldu. İkisi birbirine hasret gitti. Bugün kavuşacaklar. Cenab-ı Hak ondan razı olsun. O mükemmel bir insandı. Tanıyanlar biliyor. Çok iyi bir evlat yetiştirdi. Çok yeni bir torunu olmuştu. Her şey Allah'ın takdiri. Zaten çok büyük sevinçlerin ardından büyük imtihanlar gelebiliyor. O yüzden toprağını istedi. Aile mezarlığımızda onun yeri hazırdı. Kendisi sağlığında yengemize 'Ailemin yanında olmak istiyorum' demiş. O yüzden Bursa'dan da büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız da geldi. Yurt dışında fabrikalar kurdu, yurt içinde SASA'nın genel müdürlüğünü yaptı. Türkiye'nin sayılı birkaç tekstil mühendisinden biriydi. Hacca gidip geldi, huzurlu bir hayat yaşadı. Maalesef bir hastalık sebep olarak onu aramızdan koparıp götürdü. Mekanı cennet olsun. Sizlerin de geçmişlerinize rahmet olsun. Sizlere de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Alanya'dan, Kayseri'den, Bursa'dan gelen çok yakınları var. Tüm ailemiz adına sizlere şükran borçluyuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kutlay Arınç'ın cenazesi, Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına dualar eşliğinde defnedildi. Fikriye Arınç ile evli olan Kutlay Arınç, İbrahim ve Esra adında iki çocuk babasıydı. - MANİSA