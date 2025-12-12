DEM Partili Buldan: "Yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz ikinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor ikinci aşamada da yasal hukuki bir zemine ihtiyaç var yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var bu yasal düzenleme elbetteki bir barış yasası olmalıdır"
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini belirterek, barış yasası çağrısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika