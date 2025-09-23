Buğra Kavuncu: 'Hukuk, herkes için eşit uygulanmalı'

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturmasına ilişkin, Hukuk, herkes için ve herkese eşit şekilde uygulanmalıdır. Herkes soruşturulabilir, şüphe duyulan her konuda bir soruşturma yürütülebilir ama bunun sadece belli bir kesime ve adeta 'düşman hukuku' uygulanacak şekilde yapılıyor olması kabul edilemez dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen konserlerle ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, İYİ Parti olarak bugüne kadar bu konularla ilgili yapılan gözaltı ve tutuklamalara yönelik yaklaşımımız hep şu şekilde oldu; hukuk, herkes için ve herkese eşit şekilde uygulanmalıdır. Herkes soruşturulabilir, şüphe duyulan her konuda bir soruşturma yürütülebilir ama bunun sadece belli bir kesime ve adeta 'düşman hukuku' uygulanacak şekilde yapılıyor olması kabul edilemez. Türkiye'nin soruşturma ve gözaltıyla ilgili haberleri, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 8 saat önceden yaptığı paylaşımla öğrenmiş olması zaten hadisenin ne kadar maksatlı ve siyasi içerikli olduğunun bir göstergesidir. Biz herkesin yargı önünde eşit bir muameleye tabi tutulduğunu hissettiği, huzurlu bir ortamın var olduğu ve soruşturmaların herkese eşit olarak uygulandığı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Bakın gizli tanıklar değil, açık tanıklar daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklarla ilgili bazı beyanlarda bulundular. Herhangi bir adım atıldı mı Hayır atılmadı. Aynı partiye mensup olduğu Bülent Arınç, 'Ankara'nın parsel parsel satıldığını' söyledi ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun gibi onlarca örneği sizinle paylaşabilirim. Adana Belediye Başkanının tutuklama gerekçesi kapsamında hazırlanan dosyada Kütahya Belediye Başkanı da vardı ancak onun dosyası İstanbul'daki dosyayla birleştirilmedi. Hatırlayın, Ticaret Bakanının eşinin firması üzerinden yaptığı ihaleler tüm kamuoyun gözü önünde hadise cereyan etmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı. İşte bunun için diyoruz ki herkes için hukuk, herkese eşit şekilde uygulanan hukuk ve 'düşman hukuku' yerine herkesin yaptıklarının hesabını verebildiği bir Türkiye'yi var etmek zorundayız ifadelerini kullandı.

'SON DERECE TEHLİKELİ OLAN BU SÜRECİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ'

Ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Kavuncu, Cumhuriyetin bize bahşettiği ve hep beraber oluşturduğumuz ortak kimliği tahrip edecek, ülkedeki birliği ve beraberliği bozacak, Türkiye'yi etnik ve mezhepsel bir şekilde bölüp parçalayacak son derece tehlikeli olan bu sürecin geri dönüşü olmaz. Biz burada büyük bir endişe ve tereddüt duyuyoruz. Bu sürecin yanlış ve Türkiye'yi içinden çıkılamayacak bir maceranın içerisine doğru sürüklendiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Bu çerçevede de geçtiğimiz haftalarda Bursa'da bir miting yaptık. Şimdi ise 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Mersin Yenişehir miting alanında milletimizle beraber sürece karşı sesimizi bir kez daha duyurmuş olacağız diye konuştu.