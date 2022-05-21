Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor - Haberler

- Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor

KİEV - Ukrayna ordusunun Bucha ve Irpin'de vurduğu Rus tankları, sergilenmek üzere başkent Kiev'e getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Ukrayna ordusu da direnişine devam ediyor. Ukrayna askerlerinin Bucha ve Irpin'de imha ettiği Rus tankları başkent Kiev'in merkezindeki meydana getirilerek sergilenmeye başlandı. St. Michael Altın Kubbeli Katedralin bulunduğu bölgeye konulan Rus tanklarına halkın ilgisi büyük oldu. Tanklarının bölgede ne kadar kalacağı veya yapılacak açık hava müzesinde mi sergileneceği henüz bilinmiyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika