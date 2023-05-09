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Buca Belediyesi Engelli Yurttaşlara Oy Kullanma İçin Ulaşım Desteği Verecek

Buca Belediyesi Engelli Yurttaşlara Oy Kullanma İçin Ulaşım Desteği Verecek

Politika Haberleri

Buca Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak engelli yurttaşlara ulaşım desteği verecek. Engelli yurttaşlar, belediyenin araçlarıyla evlerinden alınacak oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Buca Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak engelli yurttaşlara ulaşım desteği verecek. Engelli yurttaşlar, belediyenin araçlarıyla evlerinden alınacak oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Buca'da engelli yurttaşların oy verme işlemlerini yapabilmesi için gerekli önlemler alındı. Buca Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde engelli bireyleri oy kullanacakları sandıklara taşıma hizmetini üstlendi.

Hizmetten yararlanmak isteyen yurttaşların, 12 Mayıs Cuma gününe kadar Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne ait 0 850 228 28 22 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Politika

Buca Belediyesi 14 Mayıs Politika Haberler

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