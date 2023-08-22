Buca Belediyesi, Emekçilere Borcu Olmadığını Açıkladı

Buca Belediyesi, "Belediyemiz, emekçilerine her zaman olduğu gibi yasal ödeme süresi içerisinde ücret ödemelerini yapmıştır. Emekçilerimize bugün itibarıyla herhangi bir ücret ödemesi borcumuz yoktur. Emekçilerimizin Toplu İş Sözleşmesi dışında ek zam talepleri ise ülkemizin tüm kurumlarında geçerli olan 'ekonomik kriz' sebebiyle olumlu sonuçlandırılamamaktadır" açıklaması yaptı.

Buca Belediyesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, belediyenin işçilerine borcunu ödemediğine ilişkin iddialara yanıt verildi. Açıklama şöyle:

"Belediyemiz emekçilerinin bugün başlatmış olduğu iş bırakma eylemi ile birlikte, belediyemizin işçilerine ücret borcu olduğu ve ödemediği gibi asılsız iddialarla bir algı çalışması gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz, emekçilerine her zaman olduğu gibi yasal ödeme süresi içerisinde ücret ödemelerini yapmıştır. Emekçilerimize bugün itibarıyla herhangi bir ücret ödemesi borcumuz yoktur. Bir başka tartışma konusu ise emekçilerimizin bu ay itibarıyla alacakları zam oranıdır. Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi gereği, yapılan yüzde 20 zam ile birlikte en düşük işçi geliri net 17.500 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Emekçilerimizin Toplu İş Sözleşmesi dışında ek zam talepleri ise ülkemizin tüm kurumlarında geçerli olan 'ekonomik kriz' sebebiyle olumlu sonuçlandırılamamaktadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin hem emekçilerimizi hem de belediyemizin bütçesini bir hayli yorduğunun farkındayız. Ancak belediyemizin gelirleri yasalar ile belirlenmiştir. Ekonomik krizlerin son bulduğu bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur."