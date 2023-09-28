Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Ülkenin fabrika ayarları bozuluyor. Elinde bir ülke var ve bunun ne demek olduğunu bunu kaybedince anlayacaksın, şu anda kaybediyorsun. Bunu söyleyince din düşman oluyorsun, yok ya. Sensin din düşmanı" dedi. Baş, "Bugün bunların devlet sevgisi, bugün bunların vatan sevgisini niye var biliyor musunuz, devleti yönettikleri için. Muhalefete düşsünler en büyük devlet düşmanı olurlar" ifadesini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "Kim din düşmanı?" notuyla bir video paylaştı. Baş, şu açıklamaları yaptı:

"BU MİLLETİ MÜSLÜMANLIK ÜZERİNDEN BU ŞEKİLDE MANİPÜLE EDEMEZSİN"

"Atatürk ne yaptıysa tersini yapıyorlar. Ne demek bu? Bu şu demek; ülkenin fabrika ayarları bozuluyor. Elinde bir ülke var ve bunun ne demek olduğunu bunu kaybedince anlayacaksın, şu anda kaybediyorsun. Bunu söyleyince din düşman oluyorsun, yok ya. Sensin din düşmanı.

Müslüman Esad'a Amerika ile bir olup savaş açtın. Binlerce, yüz binlerce Müslüman'ın öldürülmesine, evinden olmasına sebep oldun. Ona karşı savaşıp, gelip bu ülkede yan gelip nargile içen adamdan şikayet edince ben oluyorum din düşmanı. Nasıl oluyor bu iş? Müslüman Müslüman'ı öldürürken senin tek kelime sesin çıkmıyor, yabancı Müslüman öldürürken tek kelime sesin çıkmıyor, buraya geliyor diyorsun ki bu Müslüman. Yahu bu Müslüman cuma namazında yok, kurban bayramında kurban pazarında yok, bayram namazında yok ama sahile iniyorsun nargile içiyor. Bu Müslüman, niye bu Müslüman? Ben kimsenin din sayacına sahip değilim, kimsenin inanç sayacına sahip değilim. Beni de ilgilendirmez ama kalkıp da birini toplumu kin ve tahrikle suçlayacaksan bunu yapan sensin. 'Bu Müslümandır' diyerek toplumu tahrik eden sensin. Konunun Müslümanlıkla ne alakası var? Turiste laf etmeyelim, ya turiste laf eden yok, turist ile derdi olan yok ama kalkıp da bu milleti Müslümanlık üzerinden bu şekilde manipüle edemezsin.

"MİLYONLARCA MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ TEK KELİME SESLERİ ÇIKMADI"

Milyonlarca Müslüman öldürüldü bütün Orta Doğu'da tek kelime sesleri çıkmadı. Bugün iktidarı alkışlayanlar dün Amerika ile birlikte o bölgelere girilirken o gün de AK Parti'yi alkışlıyorlardı aynı şekilde. Yemen'de 15 senedir Müslüman ölüyor bir tanesinin sesi çıkıyor mu? Irak paramparça oldu birinizin sesi çıktı mı? Bir taneniz çıkıp, 'Burada böyle bir ülke vardı, böyle bir devlet vardı. Ne yapıyorsunuz, yazıktır günahtır' dediniz mi? Milyonlarca insan öldü ve hala ölüyor birinin sesi çıkıyor mu, çıkmıyor. İsrail ile poz veriyorlar, verilen pozu da alkışlıyorlar.

"BUNLARIN DEVLET SEVGİSİ DEVLETİ YÖNETTİKLERİ İÇİN VAR. MUHALEFETE DÜŞSÜNLER EN BÜYÜK DEVLET DÜŞMANI OLURLAR"

Yani büyük bir oyun var onu demek istiyorum. Büyük bir oyun var ve bu oyunu yöneticileri, oyuncuları sahnede oynuyorlar, biz oturduk izliyoruz. Biz bu konuya sessiz kalmayacağız, hiçbir zaman kalmayacağız. İstediğiniz kadar sindirmeye çalışın biz sessiz kalmayacağız. Sizin bizi sindirime çabanız bizim ancak vatanımızı daha çok sevmemize sebep olur. Sen bir vatanseveri hapse atarsın o vatanını sever. Sen hapse girsen devlet düşmanı olursun. Bugün bunların devlet sevgisi, bugün bunların vatan sevgisini niye var biliyor musunuz, devleti yönettikleri için. Muhalefete düşsünler en büyük devlet düşmanı olurlar."