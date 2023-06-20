BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Bu iş vatandaşın kemer sıkmasıyla oluyor olsaydı, 30 senede bu ülkenin ekonomisi iyi olurdu'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Mehmet Şimşek'e yardımcı olalım; dişimizi sıkalım, kemer sıkalım. O geliyor, kemer sıkacak olan vatandaş; diğeri geliyor, kemer sıkacak olan vatandaş. Yani bu iş vatandaşın kemer sıkmasıyla oluyor olsaydı, 30 senede bu ülkenin ekonomisi iyi olurdu" dedi.

Hüseyin Baş, bugün sosyal medya hesabında bir video yayınladı. Videoda AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren Hüseyin Baş, şunları söyledi:

" BU İŞ VATANDAŞIN KEMER SIKMASIYLA OLUYOR OLSAYDI, 30 SENEDE BU ÜLKENİN EKONOMİSİ İYİ OLURDU"

"Mehmet Şimşek'e yardımcı olalım; dişimizi sıkalım, kemer sıkalım. O geliyor, kemer sıkacak olan vatandaş; diğeri geliyor, kemer sıkacak olan vatandaş. Yani bu iş vatandaşın kemer sıkmasıyla oluyor olsaydı, 30 senede bu ülkenin ekonomisi iyi olurdu. Geleceğimizi satıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz borçla doğuyor. Bu borçları nasıl ödeyeceğiz biliyor musunuz? Çalışacağız, didineceğiz, hak ettiğimizin yarı parasını alacağız. Hayat boyu böyle geldik ya bundan sonra da böyle olacak. O yarı parasını alacağız, kalan yarısı borçlara yazılacak işte.

"SARMALIN İÇİNDE SÜREKLİ OLARAK EZİLEN BİR TÜRK VATANDAŞI"

Faizi yükselttim, faizi düşürdüm. Merkez Bankası'nın başına bir hanımefendi getirdim, bir beyefendi getirdim. Hiçbir önemi yok. Bu ülkenin sorunu, ülkenin kaynaklarının, zenginliklerinin, işgücünün çarçur edilmesidir. Bu düzen değişmediği sürece hiçbir şey düzelmeyecektir. Sarmalın içinde sürekli olarak ezilen bir Türk vatandaşı. Her zaman yokluğa itilmiş, açlığa itilmiş, fakirliğe itilmiş, yoksulluğa itilmiş, kıt kanaat geçinmeye itilmiş, aza kanaat etmeyi bir dini ritüelmiş gibi ona baskıyla anlatılmış bir toplum oluşturuyorlar. Bunları bu halde tutmanın en önemli unsuru nedir dersek; bunları eğitimsiz bırakalım, sürekli eğitim sistemini değiştirelim. İşte böyle tutmaya çalışıyorlar."