BTÖ İstihbarat Yapılanmasına Operasyon: Kayseri'de 1 Kişi Gözaltına Alındı

Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda Kayseri'de 1 kişi gözaltına alındı.

BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda Kayseri'de de 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Şanlıurfa'ya gönderildi. - KAYSERİ