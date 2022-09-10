BRTK'dan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma çağrısı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Bulgaristan'da 02 Ekim 2022 de yapılacak olan seçimler konusunda, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların haklarını korumak, sorunlarını çözmek adına, Parlamento seçimlerinde Bulgaristan'da aday olarak seçimlere katılan Bulgaristan Türklerini desteklemelerini istedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu yaptığı açıklamada, "Bulgaristan demokrasisine katkı sağlamak gerek Bulgaristan'da yaşayan, Türk vatandaşlarımızın gerekse Türkiye'de yaşayan Çifte vatandaşların haklarını korumak, sorunlarını çözmek adına müdahil oluyoruz. Komşumuz Bulgaristan'ın bir yılda yapılan seçimlerde sürdürülebilir bir hükümet kurulamaması ve bu durumda ülkede istikrarın ve güvenin sürdürülebilirliğini önemsediğimiz için; Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) 8 Eylül 2022 'de yönetim kurulu toplantısında Bulgaristan'da 02 Ekim 2022 de yapılacak olan seçimler konusunda görüşmelerde bulunarak, Parlamento seçimlerinde Bulgaristan'da aday olarak seçimlere katılan Bulgaristan Türklerini destekleme kararı aldık. Uzun süredir Bulgaristan'da istikrar sağlamak adına ard arda yapılan seçimlerin yorgunluğunu yaşayan Çifte vatandaş olan seçmenlerimize çağrımız (geçerli "liçna karta "olanlar), 02 Ekim'de kurulacak olan sandıklara giderek Bulgaristan'ın istikrarına katkıda bulununuz. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna bağlı 10 federasyon ve balkan camiası ile ilgili olarak kurulan tüm sivil toplum kuruluşlarına 02 Ekim 2022'de büyük görev düşmektedir. Bu görev seçim gününe kadar oy verme hakkı olan vatandaşlarımıza ulaşılarak onları bilgilendirmek kullanılacak olan her oyun önemini hatırlatmaktır. Seçim günü ise sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullanmasını sağlamak, ulaşım ve benzeri konularda yardımcı olmak.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 02 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak olan parlamento seçimleri için Çifte vatandaşlara yaptığımız çalışmalarda Türkiye çapında destek olan valiliklerimize, belediyelerimize ve tüm STK'lara teşekkür ediyoruz. Çoğulcu demokrasi açısından her oy önemli ve gereklidir. 02 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak olan seçimlerle ilgili kurulacak olan sandıklara giderek yüreğinize dokunan bu adayları oyunuzu veriniz" ifadelerini kullandı. - BURSA