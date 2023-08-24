BRICS Zirvesi 2023'e ev sahipliği yapan Güney Afrika, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni BRICS'e katılmaya davet etti

BRICS Zirvesi 2023'ne ev sahipliği yapan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni BRICS'e katılmaya davet ettiklerini duyurdu. BRICS üyesi Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, BRICS genişleme sürecinin yol gösterici ilkeleri, standartları, kriterleri ve prosedürleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti.

BRICS Zirvesi 2023'ne ev sahipliği yapan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa Arjantina, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni BRICS'e katılmaya davet ettiklerini duyurdu.

BRICS üyesi Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"BRICS çok çeşitli uluslardan oluşan bir gruptur. Farklı görüşlere sahip ancak daha iyi bir dünya için ortak vizyona sahip ülkelerin eşit ortaklığıdır.

Beş BRICS üyesi olarak, BRICS genişleme sürecinin yol gösterici ilkeleri, standartları, kriterleri ve prosedürleri üzerinde anlaşmaya vardık. Bu genişleme sürecinin ilk aşaması konusunda fikir birliğine vardık.

Arjantin Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'in tam üyesi olmak için davet etmeye karar verdik."