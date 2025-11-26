Brezilya Yüksek Mahkemesi Bolsonaro'nun Hapis Cezasını Kesinleştirdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, temyiz sürecindeki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetti.

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanarak Eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası istenen ve ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerince evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde kaçma riski oluşturacağı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, temyiz sürecindeki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetti. Davaya bakan Yüksek Mahkeme Hakimi Alexandre de Moraes, hukuki sürecin tanındığını ve temyiz yolunun da kapalı olduğunu açıkladı. 70 yaşındaki Bolsonaro'nun Cumartesi gününden bu yana başkent Brasilia'da tutulduğu polis merkezinde tutulmaya devam edileceğini aktaran Moraes, eski Devlet Başkanına kötüleşen sağlığı göz önünde bulundurularak tam zamanlı tıbbi bakım sağlanması kararını verdi.

Gözaltına alınmıştı

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerince evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde kaçma riski oluşturacağı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını kurcaladığına ilişkin kanıtlar bulunduğu, Bolsonaro'nun daha önce Arjantin'in Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmayı düşündüğüne dair kanıtlar bulunduğu aktarılmıştı.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti.

Bolsonaro'nun destekçileri 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, şiddetli olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Bolsonaro hakkında Eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası istenmişti.

Trump, Bolsonaro aleyhindeki davaya "cadı avı" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, görevi başındayken Bolsonaro ile yakın ilişki içindeydi ve Brezilyalı lider aleyhindeki davayı bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti. Trump, davayı yürüten Hakim Moraes aleyhinde yaptırım uygulamış ve Brezilya'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Halüsinasyon sonucu ayak bileğindeki elektronik izleme cihazını kurcaladığını iddia etmişti

Bolsonaro, destekçilerince evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde kaçma riski oluşturacağı gerekçesiyle polis tarafından 22 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını kurcaladığına ve daha önce de Arjantin'in Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmayı düşündüğüne dair kanıtlar bulunduğu aktarılmıştı. Bolsonaro, 23 Kasım'da yapılan 30 dakikalık gözaltı duruşmasında kaçma veya ayak bileği izleme cihazını çıkarma niyetinde olduğu iddialarını reddederek, farklı doktorların kronik hıçkırık için verdiği reçeteli ilaçlardan kaynaklı paronaya ve halüsinasyon sonucu ayak bileğindeki elektronik izleme cihazını kurcaladığını söyledi. Aldığı ilaçlar nedeniyle ayak bileğindeki izleme cihazının içinde bir dinleme cihazı olduğunu düşünerek bu şekilde davrandığını kaydeden 70 yaşındaki eski Devlet Başkanı Bolsonaro, yaşananlar sırasında kızı, büyük oğlu ve danışmanının evde uyuduklarını kendisinin ise yalnız olduğunu sözlerine ekledi.

Bolsonaro, başkent Brasilia'da bulunan bir polis merkezinde içinde yatak, televizyon, klima ve özel banyo bulunan 12 metre karelik hücrede tutuluyordu. - BRASILIA