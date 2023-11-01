Brezilya ve Şili Devlet Başkanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Kınadı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi. Lula da Silva, Gazze'de yaşanan insani dramı ve çocukların ölümünü kınarken, Boric ise İsrail'in Gazze saldırılarını şiddetle eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Lula da Silva, Gazze'de büyük bir insani dramın yaşandığını belirterek, Birleşmiş Milletlere (BM) ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde savaşla ilgisi olmayan 3 bini aşkın çocuğun öldüğünü görmek beni üzüyor. Peki savaşa yol açanlar şimdi bu çocukların ölümüne mi üzülüyor? Eşyaların ağırlığını mı hissediyorsun? Öldürülenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ilk kez görüyoruz. Kimse sorumluluk almıyor ve Durun! Tanrı aşkına durun!" ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Boric de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze saldırılarını eleştirerek, "Şili, Gazze'deki Filistinli nüfusun toplu olarak cezalandırılmasını ve çoğunluğu kadın ve çocuk 8 binden fazla cana neden olan bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor. Uluslararası temel haklara saygı gösterilmemesini şiddetle kınıyor ve olanları büyük endişeyle takip ediyor." paylaşımında bulundu.

Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisinin istişareler için ülkeye geri çağrıldığını belirtmişti.