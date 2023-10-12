Brezilya Devlet Başkanı Orta Doğu'da İnsan Haklarının Teşvik Edilmesini İstedi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalarda uluslararası insan haklarının teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Lula da Silva, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunarak, çocukların hayatlarının garanti altına alınması ve savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletlere (BM) çağırıda bulunarak, Orta Doğu'da acil olarak uluslararası insan haklarının teşvik edilmesini istedi.

Lula da Silva, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Orta Doğu'daki ihtilafların ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığını belirterek, acilen tüm çarelerin seferber edilmesi talebinde bulundu.

Filistinli ve İsrailli çocukların hayatlarının garanti altına alınmasının önemini vurgulayan Lula da Silva, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunmak istiyorum. Hamas, kaçırılan İsrailli çocukları serbest bırakmalı ve İsrail Gazze'deki bombalamayı durdurmalı, Filistinli çocuklar ve anneleri Mısır sınırından güvenli şekilde tahliye edilmelidir." ifadesini kullandı.

Savaş çılgınlığına bir an önce son verilmesi gerektiğine işaret eden Lula da Silva, "Brezilya olarak, çatışmanın derhal son bulması için gerekli çabaları göstereceğiz ve dünyada barışı ve insan haklarını geliştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.