Brezilya Devlet Başkanı Lula, G20 Dönem Başkanlığında Biyoekonomiyi Teşvik Edecek İnisiyatifleri Tanıtacak

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 dönem başkanlığında biyoekonomiyi teşvik edecek bir inisiyatif tanıtacağını ve açlık, eşitsizlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için çalışma grupları kuracağını belirtti.

RİO DE JANEİRO, 23 Kasım (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin 1 Aralık'ta G20 dönem başkanlığını devraldığında biyoekonomiyi teşvik edecek bir inisiyatifi tanıtacağını ve açlık, eşitsizlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için çalışma grupları kuracağını belirtti.

Çarşamba günü çevrimiçi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Lula, "Dünya genelinde en yoksul ve en savunmasız kesimlere fayda sağlayacak somut sonuçlar üretmeye çalışacağız. G20, devam eden çok taraflı inisiyatiflerin gelişmesine yardımcı olacak" dedi.

Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Sürdürülebilir Kalkınma için "2030 Gündeminin uygulanmasının hızlandırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunun da iyileştirilmesi" gerektiğini söyledi.

Lula, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığı sloganının "adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olacağını ifade etti.

Brezilya'nın 2025 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Lula, "gezegenin sürdürülebilirliğini ve insan onurunu güvence altına alan iddialı bir iklim gündemi" ortaya koymayı planladıklarını duyurdu.

Lula, bunun ancak borçlanma, finansman erişimi ve kademeli vergilendirme mekanizmalarının uluslararası gündemde ciddi şekilde ele alınmasıyla mümkün olabileceğine işaret etti.