Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 4 bin 800'ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü belirterek, İsrail'e tepki gösterdi. Lula da Silva, İsrail'in saldırılarında masum insanların hedef alındığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 4 bin 800'ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü belirterek, İsrail'e tepki gösterdi.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, Gazze'de öldürülen 4 bin 800'ü aşkın çocuğa dikkati çekerek, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırı yaparken "hiçbir kriteri" gözönünde bulundurmadığını savunan Lula da Silva, masum insanların hedef alındığını söyledi.

Öte yandan İsrail'den ve Gazze'den tahliye edilen Brezilya vatandaşlarına değinen Lula da Silva, "büyük fedakarlıklarla" ve "İsrail'in iyi niyetine bağlı olarak" Brezilyalıların ülkeye getirildiğini belirtti.

Lula da Silva, Batı Şeria'da halen Brezilyalıların olup olmadığını araştırdıklarını kaydederek, şimdiye kadar 1477 Brezilya vatandaşını ülkeye getirdiklerini bildirdi.