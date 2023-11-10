Brezilya Adalet Bakanı Mossad'a Sert Tepki Gösterdi

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, ülkesinde İsrail ve Yahudi hedeflerine karşı Hizbullah'ın saldırı planını engellediğini duyuran İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a sert tepki gösterdi.

Dino, X sosyal medya hesabından, Mossad'ın Brezilya'da bir Hizbullah saldırısının engellenmesine yardımcı oldukları ve yerel güvenlik güçlerine "teşekkür ettikleri" açıklamasını eleştirdi.

Mossad'ın teşekkürüne karşı Brezilya'nın "egemen bir ülke olduğunu ve hiçbir dış gücün polise emir veremeyeceğini" belirten Dino, işbirliğini takdir ettiklerini ancak "soruşturmalarını propaganda veya siyasi çıkarları için kullanmayı düşünen herhangi bir yabancı otoriteyi reddettiklerini" vurguladı.

Dino, Mossad'ın açıklamasında, "Gazze'deki durum göz önüne alındığında Hizbullah'ın İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırmaya devam ettiğini" söylemesi üzerine de Brezilya makamlarınca yürütülen soruşturmanın "uluslararası çatışmalarla hiçbir ilgisi olmadığını ve bu olaylardan önce başladığını" ifade etti.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mossad, Brezilya'da yerel güvenlik güçleriyle bölgedeki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırı hazırlığındaki bir hücreye karşı operasyona katılmıştı.

Mossad, açıklamasında, İran tarafından finansman sağlanan Hizbullah hücresine operasyon düzenlediği için Brezilya makamlarına teşekkür etmişti.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Brezilya polisi "terör saldırısı planlama ve eylem için adam toplama girişimindeki" iki kişiyi tutuklamıştı.