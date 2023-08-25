Bozyazı'da kurumlar arası işbirliği değerlendirme toplantısı yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilgili kurumların katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumlar arası işbirliği ve uyumun önemi vurgulandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilgili kurumların katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, muhtarlar ile diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Topsakaloğlu, ilçede kurumlar arası işbirliği ve uyumun en güzel örneklerinin gerçekleştiğini belirterek, Bozyazı'nın gelişmesi ve tanıtımı için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek istişarelerde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Toplantıda kurum yetkilileri sunum yaptı, muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu.