Bozüyük Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi

Bozüyük Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi, Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe miktarı 900 milyon TL olarak belirlendi.

Bozüyük Belediyesi'nin 900 milyon lira olarak belirlenen 2024 yılı bütçesi, Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, 2024 bütçesi 900 milyon TL, cansuyu yardım miktarı 900 TL, kış desteği ise 750 TL olarak belirlendi.

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, birinci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 7 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yoklama alınmasının ardından 2024 Yılı Performans Programı, 2024 Yılı Belediye Gelirleri tarifesi, 2024 Yılı Belediye Gider Bütçesi, 2024 Yılı Belediye Gelir Bütçesi ve 2024 Yılı Bütçe Kararnamesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan sosyal destek yardım miktarının 750 TL; gündemin 7. maddesinde yer alan cansuyu yardım miktarının 900 TL olması oy birliği ile kabul edildi.