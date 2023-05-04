Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, üç gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ve İmar Komisyonu'na sevk edilen 'Doç. Dr. Sinan Ateş adının Bozüyük'te bir cadde bir park veya bir etkinlik alanına verilmesi' talebi görüşüldü.

Bozüyük Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda; üç gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yoklama alınmasının ardından gündemin ilk maddesinde yer alan '2022 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi' konusu oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündemin ikinci maddesinde yer alan 5393 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi'nin (l) bendi ile 48. ve 49. Maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi hükümleri doğrultusunda; Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ve kurulacak birimi sevk ve idare etmek üzere bir adet birinci derece müdür kadrosunun ihdas edilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak gündeme gelen ve İmar Komisyonu'na sevk edilen 'Doç. Dr. Sinan Ateş adının Bozüyük'te bir cadde bir park veya bir etkinlik alanına verilmesi' talebine ise İmar Komisyonu'nun araştırma ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ek süre verildi.

Toplantının 2. Birleşimi, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'da yapılacak.