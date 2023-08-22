Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Yaman, Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye çalışmaları hakkında yapılan görüşme ve fikir alışverişinin ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkan Bakkalcıoğlu'na hediye takdiminde bulundu.