Bozkurt'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verdi

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,41'lik oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verildi.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,41'lik oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi kaybolmuş, onlarca bina ve iş yeri de yıkılmıştı. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Bozkurt'ta yapılan çalışmalar ile ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Büyük sel afetinden sonra ilk kez sandığa giden ilçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde büyük destek verildi. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 76.41'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı. İlçede yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selin ardından ilçeleri yeniden ayağa kaldırıldığı için vefa gösterdiklerini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımıza ahde vefamızı ödedik"

İlçede yaşayan Hasan Yorulmaz, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimin ikinci turunda Bozkurt'umuz yüzde 76,5 oranında tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güven tazelemiştir. Cumhurbaşkanımız bütün verdiği sözlerin arkasında durmuştur. Bozkurt halkı için gerekeni yapmıştır. Görüldüğü üzere selde yıkılan bu dükkanların hepsini yeniden yaptırmıştır. Bizler de Cumhurbaşkanımıza ahde vefamızı ödedik. Allah hepsinden razı olsun. Başarılar diliyorum" dedi.

Selden sonra kendilerine verilen tüm sözlerin tutulduğunu belirten Yorulmaz, "Cumhurbaşkanımız bize şimdiye kadar verdiği sözlerin hepsini tuttu. Doğalgazımız geldi, dükkanlarımız yeniden yapıldı. Evlerimiz teslim edildi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

İstanbul'dan Bozkurt ilçesine oy kullanmak için gelen Ali Çınar ise, "14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sebebiyle İstanbul'dan Bozkurt ilçesine geldim. İkametgahım Bozkurt'taydı. Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta oyumu kullandım. Reis'i destekledik. Çok şükür de kazandık. Şimdi tekrar İstanbul'a dönüyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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