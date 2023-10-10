Bozkurt Belediyesi Tarımsal Projelerini Tanıttı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensupları ile bir araya geldi. İlçede tarım alanında hayata geçirdikleri projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, 12 Ekim Perşembe günü vatandaşların kullanımına sunulacak tohum eleme makinesinin tanıtımını da yaptı.

Göreve geldiği günden bugüne ilçede tarımsal projelere ağırlık verdiklerini anlatan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 'Üreten Bozkurt' misyonu ile yola çıktıklarını anlattı. Bozkurt'u daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımanın temel taşının üretim ve tarım sektörünün güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Biliyorsunuz ki Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan yönlerimizden bir tanesi ise Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ilk belediye olmamız. Çiftçi Kayıt Sistemi ile istihdam yaratıyor, fide ve tohum desteği ile üretimin kalitesini artırıyoruz. Ayrıca, kendi arazilerimizde ceviz ve meyve bahçeleri oluşturarak katma değer sağlıyoruz. Yerel üretimi ve gıda yardımlarını teşvik etmek amacıyla nohut dağıtımı ve meyve-sebze kurutma sistemi projelerini başlattık. Bu projelerle hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı oluyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.

Bozkurt'ta çiftçilerin ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek adına gelen talepler doğrultusunda proje ürettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Birsen Çelik, "'Üretmezsek, tükeniriz' ilkesiyle hareket ediyoruz. Son projemiz olarak üreticilerimizden gelen istekler doğrultusunda çiftçilerimize tohum eleme makinesi hibe ediyoruz. Bu makineler, çiftçilerimizin tohumlarını daha verimli bir şekilde işlemelerine ve kaliteli ürünler elde etmelerine yardımcı olacak. Bu makinemiz kaliteli tohumun ayrıştırmasını yapacak. Bu yöntem ile işçilik azalırken verimlilik artışı da sağlamış olacağız" diye konuştu.

Sürdürülebilir ve kaliteli bir tarım politikası izlediklerini vurgulayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projemizle, yerel üretimin ve tarımın daha rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunarak Bozkurt'un tarımsal potansiyelini daha da yükselteceğimize inanıyoruz. Bozkurt Belediyesi olarak, yerel ekonomiyi güçlendirmenin ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamanın taahhüdünü veriyoruz. Üretmek, geleceği inşa etmektir ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bozkurt'u daha güçlü ve zengin bir yere dönüştürmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."