Bozdağ: İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "İnsanlık suçlarını ve savaş suçlarını işleyen İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki zulümlerini, katliamlarını, soykırım niteliğindeki fiillerini ve son olarak bir hastaneye yönelik saldırısını nefretle kınıyorum. İsrail'in yaptıkları hem bir insanlık suçudur hem de bir savaş suçudur. İnsanlık suçlarını ve savaş suçlarını işleyen İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. İsrail'in suçlarına ve zulümlerine göz yumanlar, İsrail'in suçlarına ve zulümlerine ortaktır. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."