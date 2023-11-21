Bozdağ: İsrail'e destek veren ülkeler günaha ortak

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail'e destek veren ülkelerin günaha, sorumluluğa ve savaş suçuna ortak olduğunu belirtti. Bozdağ, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, İsrail'in yaptığı zulümle kendi sonunu getireceğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail'e destek veren başta ABD olmak üzere bütün ülkelerin günaha, sorumluluğa ve savaş suçuna ortak olduğunu belirterek, " İsrail, attığı bombalar ve yaptığı zulümle kendi akıbetini hızlandırmaktan, kendi sonunu getirmekten başka bir iş yapmıyor. Yeni bir Selahaddin Eyyubi'nin gelişini hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Tarih bunun örnekleriyle doludur." dedi.

Bozdağ, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) kuruluşunun 15. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bozdağ, "Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. İsrail'in katliam ve soykırımları sonucu akan kanda Birleşmiş Milletler (BM) boğularak ölmüştür." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, BM'nin, İsrail'in zulüm ve katliamları karşısında birkaç açıklama dışında hiçbir şey yapmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de masum sivilleri "terörist" diyerek katlettiğini, hastaneleri, kiliseleri, camileri, pazarları, BM'nin gözetim ve denetimi altındaki kampları bombaladığını dile getiren Bozdağ, "İsrail yaptıklarıyla sadece hakkı, hukuku, adaleti, ahlakı, vicdanı, merhameti değil aynı zamanda insani değerleri ve insanlığı da öldürüyor." diye konuştu.

Amerika ve Avrupa yönetimlerinin tartışmasız İsrail tarafında saf tuttuğunu anlatan Bozdağ, ancak Amerika ve Avrupa'dakiler dahil dünyadaki bütün halkların Gazze'deki masumların yanında saf tuttuğunu vurguladı. Bozdağ, "Bu gerçeği de yönetimlerin görmesi, haklılarla çatışan irade koyma yerine masumlardan yana tavır koyması gerekir. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta Ukrayna'da ölenlere çocuk, kadın, sivil, masum diye sahip çıkan Avrupa ve Amerika'ya soruyorum buradan. Filistin'de ölenler, Ukrayna'daki gibi bir çocuk değil mi? Öldürülen Müslümansa bakış başka oluyor." dedi.

ABD ve Avrupa'nın, adalet ve insan hakları laflarını çok kullandığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama bu yaşananlar bize gösterdi ki bahsettikleri hak, hukuk, adalet ve insan hakları sadece kendileri için ve kendileri gibi inanan ve yaşayanlar içindir. Ama kendileri gibi inanmayan, düşünmeyen ve yaşamayanlar için bu hakkın varlığının da bir kıymeti yok. İsrail yaptığı zulümden, katliamdan ve soykırımdan tartışmasız sorumludur ama İsrail'e destek veren ABD başta olmak üzere bütün ülkeler de bu günaha, bu sorumluluğa, bu savaş suçuna ortaktır. Doğrudan fail olmasa bile desteğiyle buna ortak olmuşlardır.

Tevrat 'Öldürmeyeceksin.' diyor ama Tevrat'tan her gün alıntı yapan Netanyahu öldürmede yarış yapıyor. Türkiye olarak zalim, soykırımcı, katil İsrail'i kınıyoruz. Zulümle abat olunmaz. İsrail, attığı bombalarla ve yaptığı zulümle kendi akıbetini hızlandırmaktan, kendi sonunu getirmekten başka bir iş yapmıyor. Yeni bir Selahaddin Eyyubi'nin gelişini hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Tarih bunun örnekleriyle doludur."