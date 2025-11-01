Haberler

Bozdağ'dan Kurtulmuş'a Yönelik Saldırıya Tepki

Güncelleme:
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başkan Numan Kurtulmuş'a yönelik kaba ve saygısız dili kınayarak, Meclis'teki dil kullanımının özgürlük ile saygı çerçevesinde olmasını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik yaralayıcı, kaba dili ve saygısız dili ve bu dili kullananı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik yaralayıcı, kaba dili ve saygısız dili ve bu dili kullananı kınıyorum. Genel Kurul ve Meclis ihtisas komisyonları dahil Meclisin tüm faaliyetleri, milletvekillerinin düşüncelerini özgürce ifade etmeleri içindir ancak bu özgürlük saygın, yaralayıcı olmayan ve temiz bir dil ile kullanıldığında gerçek amacına uygun kullanılmış olur."

