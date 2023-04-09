Bosnalı Sırp lider Dodik'ten yeni tehdit: 'Bosna Hersek'te kurumlar, ülkedeki üç etnik grup bu kurumlarda var olduğu sürece fonksiyonel olabilir'

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Entite Başkanı Milorad Dodik, Sırplarla birlikte kurumlardan çekilmeleri için Hırvatları ikna etmeye çalıştığını söyleyerek, "Bosna Hersek'te kurumlar, ülkedeki üç etnik grup bu kurumlarda var olduğu sürece fonksiyonel olabilir" dedi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Entite Başkanı Milorad Dodik, Sırplarla birlikte kurumlardan çekilmeleri için Hırvatları ikna etmeye çalıştığını söyleyerek, "Bosna Hersek'te kurumlar, ülkedeki üç etnik grup bu kurumlarda var olduğu sürece fonksiyonel olabilir" dedi.

Bosna Hersek dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Entite Başkanı Milorad Dodik, Sırbistan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Dodik, uluslararası toplumun Bosna Hersek'ten çekilmesi gerektiğini ve Boşnaklarla diyaloğun ancak yabancılar olmadan mümkün olacağını söyledi. Sırp Cumhuriyeti'nin anayasanın hükmü olmayan bir Bosna Hersek dahilinde kalmayı reddettiğini belirten Dodik, "Tüm ayrıntıları açıklamayacağım fakat şu an bir kısmını paylaşmak istiyorum. Bosna Hersek'te kurumlar, ülkedeki üç etnik grup bu kurumlarda var olduğu sürece fonksiyonel olabilir. Hırvatları, Bosna Hersek kurumlarından çekilmeye ikna etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Sırp Cumhuriyeti, bağımsız bir devlet haline gelebilir"

Sırpların, Bosna Hersek kurumlarından çekilmeleri durumunda ne olacağı sorusuna cevap veren Dodik, "Bunun üzerinde çalışmadığımızı mı sanıyorsunuz? Çalışıyoruz ve böyle bir karara ulaşmaktan uzak değiliz. Bizi test etmeyin. Size diyalog teklif ediyorum. Mülklerimizle oynarsanız tüm insanlarımızı geri çekeriz. Deneyebilirsiniz ama sizin için iyi olmaz. Tüm yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler kasada bekliyor. Sırp Cumhuriyeti, mecliste bir buçuk saat sürecek bir oturumun ardından bağımsız bir devlet haline gelebilir. Bizi köşeye sıkıştırmayın" şeklinde konuştu.

ABD'nin, Bosna Hersek'te meselelerin nasıl çözüleceğini belirlemeye hakkı olmadığını da ifade eden Dodik, Bosna Hersek'in bir sömürge devlet olduğunu iddia ederek kendisini de sömürge karşıtı bir ayaklanmanın lideri olarak tanımladı. Dodik, Boşnakları da bu ayaklanmada kendisine katılmaya davet etti.

Bosna Hersek'te entiteler üzerindeki taşınmaz mülklerin devlete mi yoksa bu taşınmazları işletip kullanan yarı özerk yerel yönetimler olan entitelere mi ait olduğu meselesi, uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Sırp siyasetçiler, taşınmaz mülklerin Dayton Barış Anlaşması ile entitelere verildiğini savunuyor. Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, konuyla ilişkili kararlarında kamuya ait taşınmazların kullanım haklarının entiteye, mülkiyet hakkının ise devlete ait olduğuna hükmetmişti.

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi tarafından taşınmazları entite mülkiyetine kaydeden bir yasa daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bosnalı Sırp entite meclisi, seçimlerin ardından benzer bir yasayı yeniden kabul etmişti. Mülklere ilişkin bu yasa, 2 Mart'ta Anayasa Mahkemesi tarafından geçici olarak yürürlükten kaldırılmıştı.

Dodik, daha önce yaptığı bir açıklamada da "taşınmaz mülklerin Sırp Cumhuriyeti'nden alınması halinde" entitenin aynı gece Bosna Hersek'ten bağımsızlığını ilan edeceğini ileri sürmüştü. - SARAYBOSNA