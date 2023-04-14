Bosnalı Sırp lider Dodik: 'Bağımsızlık kararı almayı ciddi bir şekilde düşünüyoruz'

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından, bağımsızlık kararı almayı ciddi bir şekilde düşündüklerini söyledi.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından, bağımsızlık kararı almayı ciddi bir şekilde düşündüklerini söyledi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Toplantının ardından basına konuşan Dodik, Vucic ile Trebinje kendinde inşa edilmesi planlanan havalimanı ve Buk Bijela hidroelektrik santrali gibi projeleri görüştüklerini ve bu projeler konusunda Bosna Hersek'te karşılaştıkları problemlere ilişkin Vucic'i bilgilendirdiğini söyledi.

Sırp Cumhuriyeti'nin konumunun zayıflatılması yönünde uluslararası toplum ve 'Saraybosna siyasetinin' bir inisiyatifi söz konusu olduğunu ileri süren Dodik, "Bu böyle devam ederse biz ciddi bir şekilde Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı konusunda karar almayı düşünüyoruz. Saraybosna'daki çeşitli diplomatların oyun alanından çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Bosna Hersek ile NATO arasındaki ilişkilere de değinen Dodik, bu ilişkilerin halihazırda dondurulmuş olduğunu söyledi. Dodik, "NATO söz konusu olduğunda, bu meselede Sırbistan'ın tavrını takip ediyoruz ve bu da oldukça net. Tarafsızlık. NATO ile iş birliği yapabiliriz fakat üyelik asla söz konusu olamaz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Dodik'in kendisini Sırp Cumhuriyeti'nin Dayton Barış Anlaşması'ndan doğan haklarını koruma mücadelesi konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Vucic, "Kendisine, Dayton Barış Anlaşması'nı Bosna Hersek ve Sırp Cumhuriyeti'nin işlevselliğinin özü olarak gördüğümüzü ve üç halk arasında uzlaşıyı her zaman destekleyeceğimizi söyledim" şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'ten ABD'ye asker çağrısı yaptı

Öte yandan, resmi temaslar için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı tehditleri nedeniyle ABD'ye çağrıda bulundu. Helez, "Herhangi bir bölgenin Bosna Hersek'ten ayrılması, çatışma yaşanmadan mümkün olmaz. Bu nedenle ABD'den Bosna Hersek, NATO'ya üye olana kadar ülkede bir birlik bulundurmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Helez, bu talebin Bosna Hersek'ten ayrılma tehdidinde bulunan politikacılara bir cevap olduğunu söyledi. - BELGRAD