Boşnak sivil toplum kuruluşlarından AB'ye koruma çağrısı

Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları, Sırp Cumhuriyeti'ndeki Boşnaklara yönelik saldırıların engellenmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) koruma talep ederek, isteklerinin karşılanmaması halinde teşkilatlanma yoluna gideceklerini duyurdu.

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde son dönemde Boşnak halka yönelik saldırıların artması sonrasında sivil toplum kuruluşları, AB'nin Bosna Hersek'teki barış gücü misyonu EUFOR ve NATO temsilcilerine yönelik bir açık mektup yayınlayarak koruma talep etti. Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği, Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Podrinje Bölgesi Kadınları Derneği, Kotor Varos Şehit, Savaş Esiri ve Kayıp Kişiler Derneği ile Bosna Hersek Toplama Kampı Kurbanları Birliği yayınladıkları mektupta, Boşnak halkı hedef alan fiziksel saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Mektupta, "Sırp Cumhuriyeti'ndeki evlerine geri dönenlere yönelik saldırılar artık günlük olarak yaşanmaya başladı. Sırp Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı ve Savcılık, failleri engellemek ve cezalandırmak amacıyla herhangi bir işlem yapma niyetinde değil. Savaştan sonra topraklarına dönenleri korumak amacıyla Bosna Hersek'te konuşlu AB ve NATO güçlerini bir kez daha Boşnakları korumaya çağırıyoruz" denildi. Bu yönde adım atılmaması halinde muhatapların şiddetin tırmanmasından sorumlu olacakları kaydedilen mektupta, "Net bir şekilde ve tereddütsüz olarak, insanlarımızı korumak adına kendimiz teşkilatlanmaya başlamak pahasına artık böyle bir muameleye tahammül etmeyeceğimizi ifade ediyoruz" denildi.

Mart ayından bu yana Sırp Cumhuriyeti entitesi sınırları içerisindeki birçok yerleşim yerinde Boşnak halkı hedef alan saldırılar yaşanmıştı. - SARAYBOSNA