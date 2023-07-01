Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi RS'deki Anayasa Mahkemesi kararlarını iptal eden yasa tasarısını iptal etti

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) Anayasa Mahkemesi kararlarının geçerliliğini iptal eden yasa tasarısının yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı. RS Başkanı Milorad Dodik ise Schmidt'in kararlarını kabul etmeyeceğini söyledi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) Anayasa Mahkemesi kararlarının entitede geçerliliğini iptal eden yasa tasarısının yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

Schmidt, RS Ulusal Meclisinde (NSRS) 27 Haziran'da Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerliliğine ilişkin alınan kararın ardından başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenledi.

RS'de alınan kararın Bosna Hersek Anayasası ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşmasına aykırı olduğunu ifade eden Schmidt, "Bizim görevimiz bu ülkenin demokrasisini korumak. RS'nin Bosna Hersek kurumlarına ilişkin karar alma yetkisi yoktur." dedi.

Schmidt, yapılanların Anayasa Mahkemesine bir saldırı olduğunu savunarak "Bu kapsamda yetkilerim çerçevesinde RS'nin aldığı kararı ve uygulanmasını iptal ediyorum. Bu karar yürürlüğe giremez." diye konuştu.

RS'de geçen hafta alınan ve Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönündeki kararın da yürürlüğe girmeyeceğini açıklayan Schmidt, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğini söyledi.

Schmidt, uluslararası kurumlara, Bosna Hersek'in anayasal düzenini tehdit edenlere yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Ülkenin anayasal düzenine karşı yapılanların suç sayılması için de suç kanununun değiştirilmesine karar verdim." ifadesini kullandı.

Dodik, Yüksek Temsilci'nin kararlarını kabul etmeyeceğini söyledi

RS Başkanı Milorad Dodik de basın toplantısından önce yaptığı açıklamada, Schmidt'in yasal bir görevde olmadığını savunarak "Schmidt'in aldığı hiçbir kararı kabul etmeyeceğim. RS de hiçbir cezayı kabul etmeyecek." dedi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan RS'de Anayasa Mahkemesi kararlarının entitede geçerliliğini iptal eden karar 27 Haziran'da NSRS'de oy çokluğuyla kabul edilmişti.

RS Başkanı Milorad Dodik, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Bugün atılan adım, RS'nin bağımsızlığının temeli olacaktır." ifadesini kullanmıştı.???????

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.